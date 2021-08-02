Минздрав: До конца лета в Украине сделают еще 4,5 миллиона прививок от коронавируса

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Sean Gallup / Staff

В Украине до конца июля должны сделать 4,5 миллиона прививок от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«За июль сделано 2 917 636 прививок от COVID-19. Это почти на 250 тыс. больше, чем за все предыдущие месяцы кампании вместе. К концу лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок. То есть увеличить июльский охват в 1,5 раза», — написал министр.

Ляшко призвал не откладывать прививки. «Дельта-штамм коронавируса уже в Украине, а вакцинация — единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни и смерть», — добавил министр.