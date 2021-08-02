Расстрелы на Майдане: суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images
Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований проводить заочное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Речь идет об организации умышленных убийств митингующих в феврале 2014 года в центральной части города Киева — на Майдане Незалежности и прилегающих улицах.
Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил Офис генпрокурора.
Поскольку Янукович пока скрывается от следствия в России, такое решение суда дает право ГБР проводить досудебное расследование в отношении него в его отсутствие (in absentia).
По данным следствия, Янукович, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти, использовал свои полномочия в сговоре с бывшими главой СБУ и главой МВД, 18 февраля организовал разгон демонстрантов: с военной техникой и огнестрельным оружием. Это привело к смерти 62 человек в Киеве с 18 до 20 февраля 2014 года.
Януковичу инкриминируют организацию разгона митинга в составе преступной группировки.
- 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно.
- 28 января 2021 года Виктору Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) — в связи с подписанием «Харьковских соглашений» в пользу России. Янукович якобы предоставил тогда еще президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Янукович заявил, что готов свидетельствовать по этому делу и пригласил Офис генпрокурора и ГБР в Ростов.