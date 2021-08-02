Расстрелы на Майдане: суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича

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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований проводить заочное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Речь идет об организации умышленных убийств митингующих в феврале 2014 года в центральной части города Киева — на Майдане Незалежности и прилегающих улицах.

Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил Офис генпрокурора.

Поскольку Янукович пока скрывается от следствия в России, такое решение суда дает право ГБР проводить досудебное расследование в отношении него в его отсутствие (in absentia).

По данным следствия, Янукович, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти, использовал свои полномочия в сговоре с бывшими главой СБУ и главой МВД, 18 февраля организовал разгон демонстрантов: с военной техникой и огнестрельным оружием. Это привело к смерти 62 человек в Киеве с 18 до 20 февраля 2014 года.

Януковичу инкриминируют организацию разгона митинга в составе преступной группировки.