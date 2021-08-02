Беларусская спортсменка Тимановская попросила убежища в Польше
- Автор:
- Олег Панфилович
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TUT.BY / скриншот
Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую пытались вывезти с Олимпиады после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
Об этом сообщает «Настоящее время».
«Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека — оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры», — заявил представитель Беларусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
Он также отметил, что девушка опасалась возвращаться в Минск, так как ее показали в «разносных сюжетах пропагандистских каналов».
Позже также были опубликованы записи разговора спортивных функционеров, которые убеждали Тимановскую сняться с Олимпиады и вернуться в Беларусь. В частности, ее просили «просто уйти с эфира и замолчать», требовали вернуть $350 суточных, а также обвиняли в том, что выступить против команды ее «подначил кто-то со стороны».
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось принять участие в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа принять участие в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. Сейчас Чехия предложила ей визу и убежище.