МОК требует от Беларуси разъяснений по ситуации с атлеткой Тимановской. Сейчас ее охраняет японская полиция
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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kristi_timanovskaya / Instagram
Международный олимпийский комитет (МОК) обратился в Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения по ситуации с беларусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую пытаются насильно вывезти из Токио после ее критики в адрес своих тренеров.
Об этом сообщил представитель МОК Марк Адамс в понедельник, 2 августа, цитирует Deutsche Welle.
К делу Тимановской подключилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, утром 2 августа МОК еще раз контактировал с ней. Беларусская спортсменка сейчас находится в безопасности в аэропорту «Ханеда» под защитой японских властей.
Представитель правительства Японии отметил, что Тимановская намерена просить о политическом убежище.
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось принять участие в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа принять участие в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. Сейчас Чехия предложила ей визу и убежище.