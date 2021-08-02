В Украине за сутки вакцинировали более 35 тысяч человек и выявили 265 новых случаев COVID-19

Новости

Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images

За сутки в Украине медики вакцинировали 38 080 человек, из них первую дозу получили 27 722, а полностью иммунизированы — 10 672.

Об этом информирует Минздрав.

В течение суток работали 207 мобильных бригад, 430 пунктов прививок и 296 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании первую дозу препарата уже получили 3 599 169 человек, а две дозы — 2 033 616 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 594 703 прививки.

Кроме того, за сутки в Украине выявили 265 новых случаев COVID-19, в частности заболели 11 детей и один медработник.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 385 человек;

летальных случаев — четыре;

выздоровели — 176 человек;

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 253 534 случая заражения коронавирусом. При этом 52 955 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 187 170 — выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Всего в Украине сейчас 20 больных с штаммом «Дельта».

Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.