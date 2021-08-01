Олимпиада: спортсменка из Венесуэлы побила рекорд украинки, который держался более 25 лет
- Автор:
- Олег Панфилович
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Венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас на Олимпиаде в Токио установила новый мировой рекорд в тройном прыжке, побив достижение украинки Инессы Кравец.
Об этом сообщает Twitter Олимпиады.
Рохас побила рекорд, который Кравец установила еще в августе 1995 года. Венесуэльская легкоатлетка прыгнула на 15 метров 67 сантиметров. Результат Кравец — 15 метров 50 сантиметров. Отмечается, что Рохас стала первой в истории представительницей Венесуэлы, которая выиграла золотую медаль Олимпиады.
- Украина получила уже шесть наград на Олимпийских играх. Это серебро Романчука и пять бронз. Первые две завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль).