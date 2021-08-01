Британия предложит молодежи скидки на такси и продукты, чтобы стимулировать к вакцинации

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VCU Capital News Service / Flickr

Правительство Великобритании предложит молодежи скидки на еду навынос и поездки на такси, чтобы стимулировать их прививаться от коронавируса. Речь идет о скидках от таких сервисов, как Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims.

Об этом сообщает BBC.

В августе компания Uber отправит всем пользователям напоминания с призывом к вакцинации, а также предложит скидки на поездки и доставку продуктов на своей платформе Uber Eats для молодых людей, которые вакцинировались.

Bolt предложит бесплатную поездку, а компания Deliveroo, занимающаяся доставкой еды, раздаст ваучеры вакцинированной молодежи.

Министр здравоохранения Саджид Джавид поблагодарил компании за активизацию в продвижении вакцины и призвал людей воспользоваться скидками. Он добавил, что компании не будут хранить никакие данные о состоянии здоровья.

Сообщение о скидках появилось после того, как в эти выходные (31 июля — 1 августа) по всей Англии открылся ряд центров вакцинации.