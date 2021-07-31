В Николаеве зафиксировали четыре случая заражения штаммом «Дельта». Привезли из Турции и России

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Gabriel Kuchta / Stringer

В Николаеве зафиксировали четыре случая заражения штаммом коронавируса «Дельта». Трое пациентов накануне вернулись в Украину из Турции, еще один — из России.

Состояние всех пациентов удовлетворительное, они находятся на самоизоляции, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

«Как видите по статистическим данным, каждый день мы выявляем не менее 20 случаев заболевания. Поэтому болезнь совсем не утихает — наоборот. Представители Минздрава говорят о возможной новой волне заболевания уже осенью», ㅡ отметил Ким.

Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Всего в Украине сейчас 20 больных с штаммом «Дельта».

Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.