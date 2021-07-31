Теннисистка Элина Свитолина принесла Украине пятую медаль на Олимпиаде в Токио

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Facebook / Elina Svitolina

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио. Теннисистка выиграла матч и принесла Украине пятую медаль.

Спортсменка сыграла против Елены Рыбакиной из Казахстана в бронзовом финале, где последняя в трех сетах уступила украинке.

Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина) 1:2 (6:1, 5:7, 4:6).

Таким образом, Свитолина выиграла первую в истории украинского тенниса олимпийскую медаль. На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро украинка дошла до четвертьфинала.

29 июля Свитолина проиграла в двух сетах спортсменке из Чехии Маркете Вондрушовой — 3:6, 1:6. Проход в полуфинал для Свитолиной стал личным рекордом на Олимпиаде.