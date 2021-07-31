Теннисистка Элина Свитолина принесла Украине пятую медаль на Олимпиаде в Токио
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- София Телишевская
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Facebook / Elina Svitolina
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио. Теннисистка выиграла матч и принесла Украине пятую медаль.
Спортсменка сыграла против Елены Рыбакиной из Казахстана в бронзовом финале, где последняя в трех сетах уступила украинке.
Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина) 1:2 (6:1, 5:7, 4:6).
Таким образом, Свитолина выиграла первую в истории украинского тенниса олимпийскую медаль. На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро украинка дошла до четвертьфинала.
29 июля Свитолина проиграла в двух сетах спортсменке из Чехии Маркете Вондрушовой — 3:6, 1:6. Проход в полуфинал для Свитолиной стал личным рекордом на Олимпиаде.
- В этом году первая ракетка Украины вышла в полуфинал турниров в Майами и Штутгарте, а также пробилась в 1/8 финала Australian Open.
- Напомним, что Украина уже получила четыре медали на Олимпиаде в Токио — пока все бронзы. Первые две завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем.