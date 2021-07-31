Боевику «ДНР» сообщили о подозрении в пытках плененных под Иловайском военных
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Geovien So / Pacific Press / LightRocket via Getty Images
Боевику «ДНР» заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с украинскими военными, которые были захвачены в плен возле Иловайска.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
По данным следствия, гражданин Украины, выполняя задание главарей «ДНР», в одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками помещении Управления СБУ в Донецкой области, с августа 2014-го по февраль 2015 года пытал военных Национальной гвардии и Вооруженных сил, захваченных в плен 24—25 августа 2014 года в районе Иловайска.
Как выяснилось, боевик систематически избивал военных руками, ногами и резиновой дубинкой, что вызывало сильную физическую боль и страдания. Также наемник долгое время удерживал пленных в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания.
В Офисе генпрокурора отметили, что указанные действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права (согласно статье 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года).
Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск, в Офисе генпрокурора пока не называют его фамилию.
- В августе 2020 года Офис генпрокурора назвал российское вторжение единственной причиной Иловайской трагедии.
- В феврале 2021 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны России Андрей Картаполову. Он принимал участие в организации убийств украинских военных возле города Иловайска во время их выхода по так называемому «зеленому коридору» под «гарантии» руководства РФ.
- В апреле Украина направила в Офис прокурора Международного уголовного суда новое сообщение о военных преступлениях России и подконтрольных ей боевиков на Донбассе — речь идет о подлом убийстве и ранении украинских военных во время событий под Иловайском.