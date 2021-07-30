ЕС осудил режим Лукашенко за использование мигрантов в политических целях

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European Parliament / Flickr

Европейский Союз призвал режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить использовать нелегальных мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет Reuters.

«Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы. ЕС и его государства-члены осуждают инструментализацию мигрантов и беженцев беларусским режимом», — отметил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

По его словам, Союз будет бороться с долговременным ростом числа нерегулярных переходов из Беларуси, чтобы сохранить целостность своего внешней границы.

ЕС рассмотрит возможность ограничительных мер, направленных на перевозчиков мигрантов, нарушающих права человека и лиц, причастных к торговле людьми.

«ЕС и его государства-члены по-прежнему полны решимости эффективно управлять миграционными потоками для защиты внешних границ Союза. Лица, которые не имеют права находиться в ЕС, должны покинуть территорию. В этом контексте ЕС и его государства-члены будут принимать все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом», — добавил Боррель.