Исследование Минздрава: антитела к коронавирусу выявили у более чем 40% украинцев

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Центр общественного здоровья Минздрава обнародовал предварительные результаты исследования наличия у украинцев антител к коронавирусу. Согласно результатам, уже 40,5% украинцев имеют антитела.

Об этом пишет пресс-служба ЦОЗ.

Там отметили, что по состоянию на июнь-июль 2021 года у 40,5% участников исследования выявили определяемые антитела класса IgG к одному из белков коронавируса.

В ЦОЗ отметили, что этот показатель следует воспринимать как минимальный, так как фактическое количество может быть значительно больше. На результаты исследования влияло то, что часть людей имеют антитела к другому белку коронавируса, еще у части людей антитела могли исчезнуть к моменту исследования, или же быть на очень низком уровне.

«Обращаем внимание, что наличие антител к коронавирусу, вызывающего COVID-19, указывает на то, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличие иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодня неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются», — подчеркнули в ЦОЗ.