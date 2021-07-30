СБУ не отреагировала на требования НАБУ отдать им экс-судью Чауса. Бюро называет такие действия силовиков незаконными

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Цензор.НЕТ

НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Николая Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали.

Так бывшего судью доставили на ул. Владимирскую, 33, сообщает НАБУ.

Такие действия Службы безопасности Украины антикоррупционное бюро называет незаконными.

«В соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования. Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро», — отметили в НАБУ.

Дело в том, что в Украине Николая Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада лишила его неприкосновенности, а затем Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

Поскольку это дело касается коррупционной составляющей, то по решению суда именно работникам НАБУ нужно передать подсудимого. Поэтому и идет «борьба» между НАБУ и СБУ по задержанию и передаче Чауса.