СБУ не отреагировала на требования НАБУ отдать им экс-судью Чауса. Бюро называет такие действия силовиков незаконными
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- София Телишевская
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Цензор.НЕТ
НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Николая Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали.
Так бывшего судью доставили на ул. Владимирскую, 33, сообщает НАБУ.
Такие действия Службы безопасности Украины антикоррупционное бюро называет незаконными.
«В соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования. Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро», — отметили в НАБУ.
Дело в том, что в Украине Николая Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада лишила его неприкосновенности, а затем Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.
Поскольку это дело касается коррупционной составляющей, то по решению суда именно работникам НАБУ нужно передать подсудимого. Поэтому и идет «борьба» между НАБУ и СБУ по задержанию и передаче Чауса.
- В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказли. В то же время украинская власть требовала экстрадиции Чауса.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако Национальное антикоррупционное бюро и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.
- 8 апреля журналисты сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В ГУР Минобороны отрицают причастность к инциденту.
- 16 мая в Telegram-канале «ChausUA Николай Чаус» опубликовали видео, на котором экс-судья сказал, что «жив и здоров», а также заявил, что его действительно похищали, «но не сейчас, а в 2016 году».
- 30 июля Николая Чауса обнаружили в Винницкой области. О появлении бывшего судьи в поселке Мазуривка полицейским сообщил местный житель. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, прибывшие на место происшествия и подтвердившие его личность. Затем приехали сотрудники СБУ, они забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.