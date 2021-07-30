В Киеве откроют еще один центр массовой вакцинации от коронавируса
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Sean Gallup / Staff
В Киеве с 1 августа будет работать еще один центр массовой вакцинации. Его откроют на территории ТРЦ Blockbuster Mall.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
Центр будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00. Прививать там будут китайской вакциной CoronaVac.
«Минздрав приветствует инициативы по открытию центров массовой вакцинации и призывает бизнес и власть других городов Украины сотрудничать и открывать новые центры, чтобы сделать прививку от COVID-19 доступной для большего количества украинцев», — подчеркнули в ведомстве.
- 21 июля в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации от коронавируса. Прививки смогут сделать все желающие, «Дію» для этого использовать уже не нужно. В стране также начинают вакцинировать препаратом Moderna.
- Минздрав открыл в Украине более 300 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.