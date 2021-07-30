Движение поездов в Полтавской области после аварии будут восстанавливать до субботы

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Полноценное движение поездов в Полтавской области, где на железнодорожном переезде возле станции Решетиловка утром столкнулись поезд и грузовой трейлер, восстановят не раньше субботы, 31 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

«Все поезда в/из Харькова будут идти по парной колее с незначительным отклонением от графика», — предупредили в компании.

Отметим, по состоянию на 14:30 задерживаются поезда:

№ 85 Новоалексеевка — Львов (задержка составила 3 часа)

№ 138 Хмельницкий — Лисичанск (задержка — 50 минут);

№ 46 Лисичанск — Ужгород (задержка — 40 минут);

№ 70 Львов — Мариуполь (задержка — 40 минут).

Напомним, утром 30 июля на переезде возле станции Решетиловка (Полтавская область) столкнулись поезд и грузовой трейлер. Авария произошла в о2:51, с тех пор на отрезке Киев — Харьков поезда курсируют с опозданием. В результате ДТП госпитализирована дежурная по железнодорожному переезду.