В Укргидрометцентре спрогнозировали, в каких регионах в ближайшие дни отступит жара

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В большинстве областей Украины в течение следующих трех суток сохранится жара, однако запад уже почувствует прохладу.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«В течение субботы на нашу территорию будет влиять антициклон, лишь восточные области будут прощаться с одним фронтом, а днем западные уже будут встречать другой, поэтому в указанных регионах будет больше облаков и кратковременные дожди», — рассказали синоптики.

По данным УГМЦ, в первые дни августа фронты с запада будут увереннее господствовать в западных, северных и центральных областях, поэтому там станет больше грозовых дождей.

В связи с этим, в субботу, 31 июля, в восточных, Днепропетровской и Запорожской, а днем и в большинстве западных областей пройдут кратковременные дожди с грозами.

Также осадки прогнозируют 1—2 августа во всех областях, кроме востока и юго-востока. Местами в отдельных районах возможны град и шквалы ветра 15—20 м/с.

Температура ночью +13...+19 °С, на юге страны — до +23 °С; днем воздух раскалится до +26...+33 °С, 1—2 августа в южной и восточной части — до +36 °С, в западных областях +22...+28 °С.