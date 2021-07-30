«Укрзалізниця» предупреждает о задержке ряда поездов из-за столкновения с грузовым трейлером
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Videvo
«Укрзалізниця» предупреждает о задержке поездов утром 30 июля в направлении Харьков — Киев — Харьков из-за аварии: на переезде возле станции Решетиловка (Полтавская область) столкнулись поезд и грузовой трейлер.
Об этом говорится в сообщении компании.
Поэтому задерживаются следующие поезда:
- № 85 Новоалексеевка — Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);
- № 126 Киев — Константиновка (2 часа 20 минут);
- № 17 Харьков — Ужгород (1 час 40 минут);
- № 138 Хмельницкий — Лисичанск (1 час 30 минут);
- № 10 Мариуполь — Киев (1 час 40 минут);
- № 11 Новоалексеевка — Киев (1 час 15 минут);
- № 41 Днепр — Трускавец (1 час 10 минут).
- В марте в 50 километрах от конечной станции «Запорожье» с рельсов сошел поезд «Интерсити +» № 732. На бок перевернулись шесть из десяти вагонов. В поезде находились 88 пассажиров, никто из них не пострадал. Из-за аварии переезд возле станции «Славгород» временно закрывали.
- 26 июля в Киеве произошло аварийное отключение напряжения в электросети, поэтому ряд поездов отправились с Центрального железнодорожного вокзала с задержкой.
- 28 июля поезд «Интерсити +» из Киева в Запорожье опоздал на 3 часа из-за технической неисправности.