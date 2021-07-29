Кабмин обнародовал новые условия посещения школ и вузов — 80% персонала должны быть вакцинированы
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- София Телишевская
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
Кабинет министров опубликовал постановление с изменениями ограничений адаптивного карантина. Правительство решило привязать работу учебных заведений в «желтой», «оранжевой» и «красной» зонах карантина к уровню вакцинации персонала.
Об этом говорится на сайте Кабмина.
Согласно постановлению, посещение учебных заведений и проведение в них массовых мероприятий позволят, если минимум 80% персонала пройдут полный курс вакцинации от коронавируса и будут иметь документ, подтверждающий это.
Заведения, в которых вакцинировано менее 20% персонала, не смогут работать, если регион покинет «зеленую» зону карантина.
Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.
Этот вариант коронавируса протекает более агрессивно и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.