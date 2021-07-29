В Токио на фоне Олимпиады резко выросло количество заражений коронавирусом

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В столице Японии Токио за последние несколько дней фиксируют резкий рост количества новых заражений коронавирусом. Ухудшение эпидемической ситуации наблюдают на фоне проведения в стране Олимпийских игр.

За сутки, 28 июля, в Токио выявили 3 865 новых случаев, а днем раньше — 3 177. И такой рост врачи фиксируют уже третий день. Всего в Японии сообщили о более чем 10 тысячах новых случаев заражения за сутки, в том числе у 24 участников Олимпиады, что является наибольшим показателем для страны.

Главный советник правительства по вопросам противодействия коронавирусу, врач Шигеру Оми предостерег от перегрузки системы здравоохранения и объяснил, что вакцинация сейчас является главным инструментом для сдерживания пандемии.

По его словам, многие жители Японии привыкли к ситуации с коронавирусом и поэтому пренебрегают правилами карантина. Кроме того, он признает, что распространение штамма «Дельта» также играет в этой статистике не последнюю роль.

А вот губернатор Токио Юрико Коикэ отметила, что увеличение количества заражений не связано с Олимпийскими играми. Она подчеркнула, что молодежь должна вакцинироваться, оставаться дома и соблюдать противоэпидемические меры.

В свою очередь профессор психологии Харады Такаюки отметила, что многие люди на фоне радостного олимпийского настроения и успехов японских спортсменов больше не воспринимают коронавирус настолько серьезно.

Напомним, в день открытия Олимпийских игр в Токио прошли массовые протесты — люди требовали отменить Олимпиаду, «потому, что она спровоцирует новую волну болезни».