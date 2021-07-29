Зеленский лишил государственных стипендий трех олимпийцев, которых уличили в допинге

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Трех украинских спортсменов, которых уличили в допинге на Олимпийских играх и лишили медалей, оставили без государственной стипендии.

Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал 29 июля.

Согласно документу, речь идет о тяжелоатлетах Наталей Давыдовой (получила бронзу на Олимпиаде-2008 в Пекине, но в августе 2016 года повторный анализ допинг-проб оказался положительным), Ольгу Коробку (получила серебро на Олимпийских играх — 2008 в Пекине, в феврале 2012 года была дисквалифицирована на четыре года за допинг) и Алексея Торохтия (получил золото на Олимпиаде-2012 в Лондоне, в 2019-м его решили лишить медали за нарушение антидопинговых правил).

Кроме этого, Зеленский поручил возобновить выплату стипендии фехтовальщику, саблисту Георгию Погосову, которая была назначена в июне 1998 года и прекращена в сентябре 2014-го. Спортсмен получил серебро на Олимпиаде-1988 в Сеуле, а в 1992-м в Барселоне стал олимпийским чемпионом и завоевал золотую медаль.

Восстановят выплату стипендии и гребчихе Инне Фроловой, назначенную в июне 2006 года и прекращенную в ноябре 2009-го. Первую серебряную медаль она получила на сеульской Олимпиаде, после этого было серебро на Олимпиаде-1996 в Атланте. Также Фролова становилась призером Чемпионата мира 1990 и 1997 годов.