Раскол в «Голосе»: съезд выразил доверие Рудык и переизбрал политсовет

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Бобырева Анна / «Бабель»

Делегаты съезда партии «Голос» выразили поддержку действующей главе политсилы Кире Рудык.

Об этом сообщается на странице партии.

«86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии», — говорится в сообщении. Отмечается, что на съезде Рудык отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборов в октябре 2020 года и представила видение дальнейшего развития политсилы.

Кроме того, съезд утвердил обновленный состав политсовета. В нем остались Инна Совсун, Ярослав Железняк, Андрей Осадчук и Григорий Маленко. Также в обновленный политсовет избрали главу Ровенской областной территориальной организации партии Романа Денисюка и Алексея Бабешко, который возглавляет Харьковскую областную территориальную организацию партии.

«Партия «Голос» благодарит Виктора Евпака и Ростислава Добоша за работу и уважение к демократическим процедурам», — отметили в партии.