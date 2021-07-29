У берегов Сицилии нашли затонувший древнеримский корабль с кувшинами для вина

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Soprintendenza del Mare / Facebook

В Средиземном море у побережья Палермо обнаружили затонувшее древнеримское судно, которое датируется вторым веком до нашей эры. Об этом сообщает The Guardian.

Корабль находится на глубине 92 метров в океане, недалеко от муниципалитета Изола-делле-Феммине. Судя по первым снимкам, которые сделал подводный робот, он перевозил большой груз винных амфор. Сицилийская власть описала находку как одну из важнейших в археологии за последние годы.

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Судно заметили полицейские водолазы на глубине 50 метров под водой. Полиции сообщили о местонахождении лодки в рамках годового расследования дел о похищенных артефактах. Ежегодно итальянская полиция обнаруживает сотни незаконно вывезенных древнеримских амфор в домах торговцев произведениями искусства.

Полученные данные прольют свет на торговую деятельность Рима в Средиземноморье, где римляне торговали специями, вином, оливками и другими продуктами в Северной Африке, Испании, Франции и на Ближнем Востоке.

В июне итальянские власти изъяли у бельгийского коллекционера сотни незаконно собранных археологических находок, которые датируются шестым веком до нашей эры и оцениваются в €11 миллионов.