В Украине за сутки сделали более 140 тысяч прививок и выявили 846 новых больных

Новости

Plastifikator x «Бабель»

В Украине за сутки 28 июля 143 534 человека получили прививки от коронавируса. Первую дозу — 85 787 человек, вторую — 57 747. Об этом утром 29 июля сообщил Минздрав.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировались 3 350 502 человека, из них получили одну дозу — 3 350 500 человек, обе — 1 874 958.

Также 28 июля выявили 846 новых больных, госпитализированы 480 человек, умерли 25, а выздоровели 510. Больше всего новых больных выявили в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Всего с начала пандемии по состоянию на 29 июля в Украине выявили 2 250 907 больных коронавирусом, выздоровели 2 185 849 человек, умерли 52 916.