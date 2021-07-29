В Украине за сутки сделали более 140 тысяч прививок и выявили 846 новых больных
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за сутки 28 июля 143 534 человека получили прививки от коронавируса. Первую дозу — 85 787 человек, вторую — 57 747. Об этом утром 29 июля сообщил Минздрав.
Всего с начала прививочной кампании вакцинировались 3 350 502 человека, из них получили одну дозу — 3 350 500 человек, обе — 1 874 958.
Также 28 июля выявили 846 новых больных, госпитализированы 480 человек, умерли 25, а выздоровели 510. Больше всего новых больных выявили в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.
Всего с начала пандемии по состоянию на 29 июля в Украине выявили 2 250 907 больных коронавирусом, выздоровели 2 185 849 человек, умерли 52 916.
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