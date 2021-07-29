Netflix ввела обязательную вакцинацию для актеров и сотрудников, работающих на съемочных площадках

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Американская компания Netflix обязала актеров, работающих на съемках студии в США, и некоторых сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщают Deadline и Hollywood Reporter.

Правила касаются актеров и тех, кто взаимодействует с ними на съемочной площадке. Новые требования согласовали с Альянсом продюсеров кино и телевидения, Гильдией киноактеров, профсоюзами и другими отраслевыми организациями.

В редких случаях от прививки можно будет отказаться: если ее нельзя делать по медицинским, религиозным или возрастным причинам. Новые правила не коснутся сериалов и фильмов, которые уже производят.

Отметим, что Netflix стала первой крупной студией в Голливуде, которая ввела такую меру. Соответствующее решение приняли из-за распространения в США штамма «Дельта». Также из-за этого в США решили вернуть обязательный масочный режим для вакцинированных людей. Речь идет о практически двух третях территории США — в основном это штаты на юге и западе страны.