«На уровне других европейских стран». Зеленский заявил о готовности Украины к осенней волне коронавируса

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Офіс президента України / Facebook

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новой волне пандемии COVID-19, которую ожидают уже осенью этого года.

Об этом он заявил на форуме «Украина 30. Децентрализация».

«Мы готовы, я считаю, в этом случае, на уровне других европейских стран», — отметил президент и добавил, что врачи сейчас получают доплаты, необходимые средства и препараты для лечения больных.

Зеленский напомнил, что в прошлом году «в Украине не была построена инфраструктура, как в некоторых странах, поэтому пришлось строить быстро и в достаточном количестве».

«У нас есть 90 тысяч открытых койко-мест для больных коронавирусом, из них заполнены от 10 до 50 тысяч», — сказал Зеленский.

Накануне заместитель директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины Анна Фенчак заявила, что на финансирование услуг по лечению коронавируса по Программе медгарантий осенью необходимо будет выделить дополнительные деньги.

«Если говорить об оплате услуг, предоставляемых пациентам с COVID-19, потребуются дополнительные средства. При условии эффективного распределения маршрутов пациента ожидается, что общая потребность на сентябрь—декабрь составит от 5 до 10 миллиардов гривен в зависимости от того, как будет развиваться пандемия», — сказала Фенчак.

Именно осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.

Этот вариант коронавируса протекает более агрессивно и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.