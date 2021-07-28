SkyUp конце августа запустит рейсы из Киева в Париж и Ниццу
- Автор:
- Олег Панфилович
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SkyUp
Украинская авиакомпания SkyUp с конца августа запустит рейсы из Киева в Париж и Ниццу.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Рейсы Киев — Париж будут осуществляться в аэропорт города Бове, расположенный в 80 км от столицы Франции. С 20 августа самолеты по этому маршруту будут летать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Цены на билеты стартуют от 2,5 тысячи гривен.
Рейсы Киев — Ницца — Киев будут летать дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям, начиная с 19 августа. Стоимость билетов стартует от 3,2 тысячи гривен.
- В апреле авиакомпания SkyUp Airlines удалила из системы бронирования сразу 15 маршрутов из Киева и Львова в Европу. Все эти направления компания планировала запустить в летнем расписании.
- В январе 2021 года SkyUp изменила правила перевозки ручной клади — ее максимальный вес увеличили с 7 до 9 кг. Вместе с тем размеры сумки или чемодана, как и раньше, не должны превышать 55х40х20 см.