Укргидрометцентр: Большинство областей Украины в четверг накроют грозы, на западе и в центре — град
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Pixabay / Hilde Stockmann
В Украине в четверг, 29 июля, во всех областях, кроме юга, ожидается непогода.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Так днем в большинстве регионов прогнозируют грозы, в отдельных районах западных и центральных областей — град и шквалы 15—20 м/с (I уровень опасности).
В Киевской области 29 июля ночью осадков не будет, а днем пройдет кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 5—10 м/с.
В то же время синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму.
- Ранее синоптики предупредили, что в течение недели в Украину вернется жара, но в отдельных регионах ожидаются кратковременные дожди. Впрочем, ночи будут более прохладными, чем во время антициклона Zoe.