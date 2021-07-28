Правительство обновило национальный план вакцинации против коронавируса

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Правительство на заседании 28 июля обновило национальный план вакцинации против коронавируса до 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, который посещает заседания Кабинета Министров.

План обновили из-за фактических темпов прививочной кампании и обновления информации по закупкам вакцины. Так согласно плану, каждый месяц планируют получать три разных вакцины: Pfizer, AstraZeneca и Novovax.

Что касается препарата Novovax, то его исследования еще продолжаются. Вакцина показала 90% эффективности против COVID-19 в испытаниях в США и Мексике. В компании говорили, что вакцинированные легко перенесли заболевание, тогда как в группе плацебо было четыре тяжелых случаях и 10 средней тяжести. Тогда сделали вывод, что вакцина Novavax на 100% защищает от среднетяжелого и тяжелого течения болезни. Novavax планирует опубликовать результаты испытаний в медицинском журнале, где их проверят независимые эксперты. Также компания планирует в третьем квартале подать в регуляторные органы США и Европы заявки на регистрацию препарата.

Всего к концу года Украина получит более 47 млн доз вакцины от разных производителей. В частности, за средства государственного бюджета привезут 20 млн доз вакцины от компании Pfizer. Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что в Украине открыто уже почти 2 900 пунктов прививок и центров вакцинации.