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НАПК начало проверку деклараций Медведчука, ряда других депутатов и должностных лиц

Автор:
Екатерина Кадакова
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Фото УНИАН

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку деклараций нардепа от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене, и еще 38 депутатов и чиновников.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Как отмечается, проверку декларации Медведчука проводят по результатам мониторинга его образа жизни.

Кроме этого, агентство проверяет декларации:

Кроме этого, НАПК начало проверку 16 человек на основании сообщений граждан, журналистов и правоохранителей о возможном недостоверном декларировании: директора Днепропетровской многопрофильной клинической больницы по оказанию психиатрической помощи Андрея Антоновского, проректора по административно-хозяйственной работе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (2 декларации) Елены Вовк, патрульного полицейского из управления в Черкасской области Максима Голованова, заместителя директора департамента — начальника управления по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрия Рахматуллина, депутатов Мариупольского горсовета Алексея Рассказова и Евгения Хармишева, Херсонского облсовета Сергея Хланя, Каменец-Подольского горсовета Сергея Самсонюка, Днепропетровского облсовета Ивана Рязанцева и Анатолия Гайворонского (предыдущий созыв), Костопольского горсовета Андрея Коренчука, Хмельницкого райсовета Виталия Головатого, секретаря Гатненского сельсовета Дмитрия Шульгана, а также первого замначальника Сумской таможни Александра Микулы, начальника отдела взаимодействия с органами местного самоуправления Новомосковского райсовета Айка Степаняна и директора Муниципального центра экологической безопасности Одесского горсовета Александра Панченко.