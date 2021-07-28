В Украине за сутки вакцинировали более 140 тысяч человек

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В Украине за сутки 27 июля вакцинировали от коронавируса 143 328 человек. Первую дозу получили 86 952 человека, вторую — 56 376.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило в среду, 28 июля.

С начала вакцинальной кампании привили 3 264 715 человек, из них получили одну дозу — 3 264 713 человек, обе — 1 817 211.

Напомним, что суточный рекорд по количеству вакцинированных установили 23 июля — 152 675 человек.

Что касается количества больных коронавирусом, то 27 июля выявили 717 новых случаев. Больше всего — в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях. Также за минувшие сутки госпитализированы 507 человек, умерли 15, выздоровели 459.

Всего с начала пандемии в Украине выявили 2 250 061 случай коронавируса, 52 891 человек умер, выздоровели 2 185 339 украинцев.