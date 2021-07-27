В Гонконге вынесли первый приговор по делу о нацбезопасности. Подсудимому грозит пожизненное заключение

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В Гонконге вынесли первый приговор за нарушение закона о нацбезопасности. Суд признал виновным в терроризме и подстрекательстве к отделению региона 24-летнего бывшего официанта.

Об этом сообщает ВВС.

На следующий день после принятия закона о нацбезопасности Тонг Ин-кит наехал мотоциклом на трех полицейских во время акции протеста. В руках он держал флаг с надписью «Вызволим Гонконг, революция нашего времени».

Трое судей признали парня виновным и сказали, что лозунг на флаге «способен подстрекать других к отделению», а его наезд на полицейских расценили как терроризм. Кроме того, суд проходил без присяжных, что является необычным для Гонконга.

Теперь Тонгу Ин-кит грозит пожизненное заключение, но окончательный приговор будет вынесен позже на этой неделе.

Этот судебный приговор может стать показательным для других судов относительно интерпретации закона о нацбезопасности. Сейчас в нарушении этого закона обвиняют 60 человек, среди которых много известных активистов, а также владелец популярной критической в Пекине газеты Apple Daily, которую недавно закрыли, Джимми Лай.

Напомним, что поводом для протестов стал законопроект, разрешающий экстрадицию на материковый Китай. У Гонконга широкая внутренняя автономия, поэтому активисты опасаются, что Пекин может использовать экстрадицию для политических репрессий.