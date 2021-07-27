ЦИК зарегистрировала нового нардепа от «Слуги народа» вместо министра Монастырского
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Струмковський Владимир / УНИАН
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала нового нардепа от «Слуги народа» вместо министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Об этом пишет пресс-служба ЦИК.
«23 июля в ЦИК поступили заявление и необходимые документы Антона Швачко по регистрации его народным депутатом», — рассказали в комиссии.
После рассмотрения всех этих документов члены ЦИК приняли решение зарегистрировать Швачко нардепом, избранным по списку партии «Слуга народа». Он был под номером 139.
- 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского главой МВД.
- Выступая с трибуны Рады, он заявил, что сосредоточит свое внимание на борьбе с «ворами в законе» и развитии патрульной полиции. Также он заверил, что будет следить за соблюдением прав человека, а на нарушения будет жестко реагировать. Отдельно Монастырский отметил направление по безопасности на дорогах, но не упоминал о резонансных нападениях на активистов и убийстве журналиста Павла Шеремета.