Исследователи установили имена более трети погибших в Бабьем Яру

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Archives of the Hamburg Institute for Social Research / Johannes Hähle

Исследователи проекта «Імена» составили самый полный список жертв расстрела в Бабьем Яру из 28 017 имен — это более трети от общего количества. Об этом Мемориальный центр «Бабий Яр» сообщил во вторник, 27 июля.

Также исследователи выяснили информацию о месте рождения, проживания, о работе и условиях гибели. Впервые установили национальность части жертв. Большинство (почти 25 тысяч) были евреями. Также среди погибших — украинцы, россияне, беларусы, поляки, ромы, татары, армяне, немцы.

Также установили политический и частично профессиональный профиль погибших в Бабьем Яру. Среди убитых были подпольщики, пленные красноармейцы, коммунисты, комсомольцы, украинские националисты и члены их семей, пациенты и врачи «Павловской» психиатрической больницы.

Бабий Яр после массовых расстрелов осенью 1941 года. Archives of the Hamburg Institute for Social Research / Johannes Hähle

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Мемориальный центр также просит всех, кто знает, помнит или слышал от кого-то о людях, которых убили в Бабьем Яру или в других районах Киева во время оккупации, связаться с ними по электронному адресу names@babynyar.org. Нужно прислать фото или любые другие материалы, которые хранятся в семейных архивах или фотоальбомах.