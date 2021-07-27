В Токио зафиксировали наибольшее с начала года количество новых случаев коронавируса

Новости

Немеш Янош / УНИАН

В Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, зафиксировали рекордный показатель новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает издание The Japan Times.

За прошедшие сутки в столице Японии подтвердили 2 848 новых случаев заболевания COVID-19. Это рекордно высокий с 7 января суточный прирост для Токио, когда зафиксировали 2,5 тыс. случаев.

В Токио из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа. За время пандемии в Японии подтвердили 870 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 15 тыс. из них имели летальный исход.