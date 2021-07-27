В Токио зафиксировали наибольшее с начала года количество новых случаев коронавируса
- Автор:
- Олег Панфилович
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Немеш Янош / УНИАН
В Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, зафиксировали рекордный показатель новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает издание The Japan Times.
За прошедшие сутки в столице Японии подтвердили 2 848 новых случаев заболевания COVID-19. Это рекордно высокий с 7 января суточный прирост для Токио, когда зафиксировали 2,5 тыс. случаев.
В Токио из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа. За время пандемии в Японии подтвердили 870 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 15 тыс. из них имели летальный исход.
- Накануне сообщалось, что среди участников Олимпийских игр в Токио зафиксировали уже 148 случаев коронавируса.
- В день открытия Олимпиады в столице Японии прошли массовые протесты. Японцы требуют отменить соревнования из-за распространения коронавируса. Ранее игры массово бойкотировали волонтеры.