Год назад на Донбассе начался очередной режим тишины. За это время погибли 45 украинских военных

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Год назад, 27 июля 2020 года, на Донбассе началось очередное перемирие. За это время погибли 45 украинских военных, 163 были ранены.

Об этом 27 июля сообщила Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по войне на Донбассе.

Кроме этого, боевики 1 995 раз обстреливали Вооруженные силы Украины. Украинская делегация отмечает, что это почти втрое меньше обстрелов по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020 года: тогда было 88 погибших, 494 раненых и 4 257 обстрелов.

Отметим, что 26 июля 2021 года боевики ранили семерых украинских бойцов на Донбассе, один из них находится в тяжелом состоянии.