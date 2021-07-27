Олимпиада в Токио: Украина получила третью медаль — бронза в стрельбе из пневматического пистолета
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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НОК Украины / Twitter
В Токио на Олимпийских играх в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров украинский тандем стал третьим. Об этом 27 июля сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.
В малом финале Елена Костевич и Олег Омельчук преодолели сербский дуэт Зорану Арунович и Дамира Микеца со счетом 16:12.
Для олимпийской сборной Украины это третья медаль на Олимпиаде в Токио. Первые две, тоже бронзы, завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой).
- 23 июля в Токио стартовали летние Олимпийские игры — 2020, которые продлятся до 8 августа. Всего в Токио выступят 158 украинских спортсменов. Они представят Украину в 25 видах спорта.
- Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от Олимпиады за день до начала соревнований из-за положительного допинг-теста. В крови спортсменки обнаружили вещество эритропоэтин, которое улучшает доставку кислорода к мышцам. Это вещество считают в спорте стимулятором. Образец крови взяли во время соревнований в рамках Кубка Европы по триатлону, который проводили в Днепре 5 июня 2021 года.