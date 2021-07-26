«Антонов» открывает собственный филиал в Канаде. Там будут собирать одну из моделей самолетов

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Компания «Антонов» открывает собственный филиал в Канаде под названием «Антонов-Канада». Там планируют собирать самолеты Ан-74ТК-200.

Об этом пишет пресс-служба «Укроборонпрома».

Предприятие будет расположено в провинции Квебек. В «Антонове» отмечают, что новый филиал создают для продвижения собственных самолетов на международный рынок.

«Первоочередной задачей компаний ГП «Антонов» и «Антонов — Канада» является организация сотрудничества и налаживание работы конструкторского бюро по исследованиям и разработкам, предшествующим обработкам и испытаниям, на основе которых изготавливается модель самолета для летных испытаний. Наиболее перспективной для реализации этой амбициозной цели является модель самолета Ан-74ТК-200, разработанная КБ «Антонов», которая массово выпускалась Харьковским государственным авиационным производственным предприятием», — рассказали в «Укроборонпроме».