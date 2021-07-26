В Испании расследуют смерть мужчины после прививки вакциной Johnson & Johnson
- Автор:
- Олег Панфилович
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Министерство здравоохранения Испании расследует смерть 36-летнего мужчины, который умер через две недели после того, как получил вакцину Johnson & Johnson от коронавируса.
Об этом пишет La Vanguardia.
По информации ведомства, медики не исключают, что может существовать прямая связь между введенным препаратом и смертью испанца. Отмечается, что у мужчины не было патологий, он получил прививку в Севилье 25 июня. 5 июля из-за плохого самочувствия его пришлось госпитализировать. Предполагается, что он мог перенести инсульт.
- Вакцина Johnson & Johnson требует только одной дозы. Клинические исследования показали, что количество симптоматических случаев COVID-19 через 2 недели после прививки одной дозой Johnson & Johnson снизилось на 67% — это означает, что эффективность вакцины составляет 67%. Ее можно хранить в обычном холодильнике, что облегчает транспортировку.
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