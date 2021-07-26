На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. «Відблиск» Васяновича претендует на «Золотого льва»
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- София Телишевская
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Ernesto Ruscio / Getty Images
В программу 78-го Венецианского кинофестиваля вошли три украинских фильма. В частности, лента режиссера Валентина Васяновича «Відблиск» будет бороться за главную награду фестиваля — «Золотого льва».
Об этом говорится в конкурсной программе фестиваля.
В ленте «Відблиск» режиссер показывает, как врач-доброволец после возвращения из плена на войне пытается приспособиться к новой жизни.
Картины Олега Сенцова «Носоріг» и Петера Керекеша «Цензорка» покажут в программе «Горизонты».
В фильме Сенцова молодой мужчина живет в 90-х и вспоминает, как бандитизм разрушил его жизнь и семью.
Лента Керекеша «Цензорка» рассказывает историю молодой женщины Леси, которую приговорили к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы.
Она только что родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами: заключенными, медсестрами и надзирательницами, женщинами разного возраста, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и женщинами с детьми.
В этом году кинофестиваль проведут с 1 по 11 сентября.
- Ранее «Атлантида» Валентина Васяновича получила Шевченковскую премию в номинации «Киноискусство».
- В сентябре 2019 года «Атлантиду» назвали лучшим фильмом в программе Венецианского кинофестиваля «Горизонты». 6 ноября того же года фильм получил специальный приз международного кинофестиваля в Токио. В августе 2020-го «Атлантида» попала в лонг-лист Европейской киноакадемии, которую называют «европейским Оскаром».
- В ноябре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении режиссера фильма «Атлантида» Валентина Васяновича орденом «За заслуги» III степени. Тот отказался от государственной награды.