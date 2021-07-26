Нацсовет раскритиковал телеканалы за халатное отношение к переходу на украинский язык

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Gerard Launet / Getty Images

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания считает, что телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка. Такие выводы они сделали, анализируя первую неделю со дня вступления в силу новых норм языкового закона.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Нацсовета.

Теперь закон обязывает вещателей демонстрировать кино и программы на украинском языке.

«К сожалению, в первые дни действия новых требований мы столкнулись с тем, что телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка», — говорится в заявлении.

В ведомстве отмечают, что одни игроки сразу проигнорировали требования закона, воспользовавшись этим для выигрыша в конкурентном соревновании, а другие, пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона.

Нацсовет отметил, что каналы не готовились к переходу на украинский язык, потому переозвучку делали в спешке и это вышло «небрежно, примитивно и формально».

Напомним, с 16 июля в Украине все телеканалы обязаны транслировать контент на украинском языке, а иностранные фильмы — переозвучивать.

Однако уже 23 июля группа «1+1 Медиа» сообщила, что будет транслировать фильмы и сериалы «на языке оригинала», а на украинский будет переходить постепенно, мол, делают это из-за негативной реакции аудитории на телепродукт, дублированный на украинский язык.

Такое решение медиагруппа приняла после критики украинского дубляжа сериала «Сваты».