Глава Рады Разумков подал поправки в законопроект об олигархах: чтобы их перечень определяла независимая комиссия, а не СНБО

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Александр Кузьмин / «Бабель»

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подал поправки в законопроект об олигархах. Он предлагает создать независимую комиссию при Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК), которая будет определять перечень олигархов.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«На мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАПК. Я подавал соответствующие правки. Она формируется на конкурсной основе, является независимой, общественной, не требует дополнительных расходов на свою деятельность. Организационный процесс работы комиссии фактически будет обеспечивать НАПК», — сказал Разумков.

По его словам, чтобы избежать конфликта интересов, перечень олигархов должен определять не СНБО, а независимый орган.

Всего в этот законопроект подали 1 230 поправок.