Глава Рады Разумков подал поправки в законопроект об олигархах: чтобы их перечень определяла независимая комиссия, а не СНБО
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Александр Кузьмин / «Бабель»
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подал поправки в законопроект об олигархах. Он предлагает создать независимую комиссию при Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК), которая будет определять перечень олигархов.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».
«На мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАПК. Я подавал соответствующие правки. Она формируется на конкурсной основе, является независимой, общественной, не требует дополнительных расходов на свою деятельность. Организационный процесс работы комиссии фактически будет обеспечивать НАПК», — сказал Разумков.
По его словам, чтобы избежать конфликта интересов, перечень олигархов должен определять не СНБО, а независимый орган.
Всего в этот законопроект подали 1 230 поправок.
- 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении закон об олигархах. Спикер Рады Разумков пообещал внести поправки в законопроект, чтобы лишить СНБО права определять, кто является олигархом.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что олигархи на фоне законопроекта о деолигархизации начали сами отказываться от активов. Конкретных фамилий он не назвал.
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что критериям, по которым могут внести в реестр олигархов, соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.