Марсианский вертолет Ingenuitу пролетел на рекордной высоте. Он вел разведку над «Поднятыми хребтами»
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Марсианский вертолет Ingenuity в субботу, 24 июня, совершил свой 10-й и самый сложный полет на Красной планете.
Как сообщает NASA, вертолет прошел по заданному маршруту на высоте 12 метров в районе, который называется «Поднятые хребты». Там он вел разведку для ровера Perseverance.
Вертолет сделал множество фотографий местности, которая представляет собой совокупность каменных образований внутри кратера Джезеро.
Ingenuity пролетел десять точек маршрута, преодолев расстояние в 1,6 км. Для вертолета это был самый продолжительный полет на Марсе.
- 18 февраля на Марсе в кратере Джезеро сел ровер Perseverance. После посадки он сделал несколько фотографий и записал звук. 22 февраля в NASA показали видео посадки Perseverance. Оказалось, что на парашюте ровера было секретное сообщение, которое разгадали пользователи Reddit. Вскоре ровер начал присылать панорамные фото и записи.
- 5 апреля ровер успешно высадил на Марсе вертолет Ingenuity, чем дал старт его полетам. Проблемным для Ingenuity оказался шестой полет.
- 21 июля Perseverance начал поиск следов жизни.