Марсианский вертолет Ingenuitу пролетел на рекордной высоте. Он вел разведку над «Поднятыми хребтами»

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Марсианский вертолет Ingenuity в субботу, 24 июня, совершил свой 10-й и самый сложный полет на Красной планете.

Как сообщает NASA, вертолет прошел по заданному маршруту на высоте 12 метров в районе, который называется «Поднятые хребты». Там он вел разведку для ровера Perseverance.

Вертолет сделал множество фотографий местности, которая представляет собой совокупность каменных образований внутри кратера Джезеро.

Ingenuity пролетел десять точек маршрута, преодолев расстояние в 1,6 км. Для вертолета это был самый продолжительный полет на Марсе.