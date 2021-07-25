Первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу стал японец Хоригоме

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На летних Олимпийских играх в Токио разыграли первые в истории олимпийские медали по скейтбордингу. Золото в дисциплине «стрит» взял японец Юто Хоригоме.

Японец завоевал титул чемпиона мира с результатом 37,18. В финале он выполнил четыре из пяти трюков. При этом во время предварительных заездов Хоригоме показал шестой результат, набрав 33,75 балла.

Серебряную медаль в дисциплине завоевал бразилец Келвин Хофлер (36,15 балла), а бронзовую — американец Джаггер Итон (35,35 балла).