В Южной Африке ударили рекордные морозы и выпал снег

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Nthabiseng Gqibisa / Twitter

В Южно-Африканской республике выпал снег, в 19 районах страны зафиксировали неслыханные морозы.

Об этом сообщила на своей странице в Twitter метеослужба ЮАР.

«В целом за последние 24 часа установлено 19 новых рекордов. Многие из этих рекордов являются минимальными температурами», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, ниже всего температура опустилась в городе Кимберли — до -9,9 °С.

Ранее тут температура падала максимум до -8,1 °С — в июле 2000 года.

Местные жители выкладывают фото и видео снегопада и гололеда.