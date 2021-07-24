«Есть другие возможности». В США намекнули на новые санкции против Коломойского

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Запрет въезда в США для украинского бизнесмена Игоря Коломойского является лишь первым шагом, который был в компетенции Госдепартамента.

Об этом заявил временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью «Радио Свобода».

«Есть другие возможности — я о Министерстве финансов. То есть это не конец этой истории. И вопросы есть также у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции», — подчеркнул он.

Кент также напомнил, что в прошлом году стало известно о расследовании дела против Коломойского по отмыванию средств.

«Посмотрим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас, — это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине, — это ваше дело», — добавил дипломат.

Отдельно Кент напомнил, что бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко «сидел у нас 10 лет», а бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США.