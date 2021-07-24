В Австралии прошли протесты против жесткого карантина. Полиция применила слезоточивый газ и арестовала 60 человек

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Nicola Charles / Twitter

В австралийских городах прошли протесты против жесткого карантина, который ввели, чтобы сдержать количество новых больных. Об этом сообщает BBC.

В Сиднее на протесты вышли полторы тысячи человек, несколько меньше их было в Мельбурне и Брисбене. Всего полиция арестовала 57 человек. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что акция протеста была инициирована в нарушение санитарных норм и правил.

В Сиднее протестующие собрались в парке Виктория и прошли маршем по улицам, выкрикивая антиправительственные лозунги и призывы избегать вакцинации. Когда колонна остановилась возле городской ратуши, полицейские предупредили, что каждый из участников акции будет задержан и оштрафован за нарушение санитарных правил. После предупреждения протестующие быстро покинули улицу. В итоге полиции все равно пришлось применить слезоточивый газ против участников и произвести аресты.

В Сиднее последние шесть недель фиксируют рост количества новых больных. За сутки 23 июля медики выявили 163 новых случая заражения, что является самым высоким показателем в регионе за все время пандемии. В городе и окружающих районах действует жесткий карантин, жителям запрещено покидать свои дома без веских оснований и удаляться от места проживания более чем на 10 км.

В Мельбурне и во всем штате Виктория жителям запрещено покидать дома без уважительных причин и удаляться от них более чем на 5 км.

Также, чтобы предотвратить распространение опасного штамма, власти Австралии объявили об увеличении количества вакцинаций. Всех людей из группы риска обязали делать прививки.