В ЕС разрешили использовать вакцину Moderna для прививки детей от 12 лет

Новости

Marco Verch Professional Photographer / Flickr

В Европейском Союзе разрешили использовать еще одну вакцину от коронавируса для прививки детей от 12 лет.

Об этом пишет пресс-служба Европейского агентства по лекарственным средствам.

«Применение вакцины Spikevax в возрасте от 12 до 17 лет будет таким же, как и у людей в возрасте от 18 лет. Ее вводят в виде двух инъекций в мышцы надплечья с интервалом в четыре недели», — отметили там.

В Агентстве рассказали, что исследования вакцины проводили на 3 732 детях в возрасте от 12 до 17 лет. Результаты показали такую же эффективность, как и у взрослых в возрасте от 18 до 25 лет.