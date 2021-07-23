Twitter интегрирует биткоин в продукты и услуги соцсети

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Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что соцсеть будет поддерживать биткоин. Криптовалюту интегрируют в существующие продукты и услуги, такие как платная подписка и поддержка авторов донатом.

Об этом сообщает TechCrunch.

Дорси считает, что биткоин — лучший кандидат на роль глобальной валюты интернета.

«В этом есть очевидная необходимость. Думаю, что открытый стандарт, который является родным для интернета, — это правильный путь. Поэтому наше внимание в конечном итоге будет сосредоточено на биткоине», — отметил Дорси.