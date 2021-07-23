Генпрокурор Молдовы: К похищению экс-судьи Чауса причастны госслужбы Украины, расследование завершено

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что расследование похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса в Кишиневе завершено. По его словам, к похищению причастны государственные службы Украины.

Об этом он заявил Unimedia.

«Могу вам сказать, что были задействованы государственные учреждения [Украины]. Мы определили и установили людей, которые были причастны к делу Чауса», — сказал генпрокурор.

Он отметил, что Молдова направила Украине несколько официальных запросов по этому поводу и ждет ответа.