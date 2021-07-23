Генпрокурор Молдовы: К похищению экс-судьи Чауса причастны госслужбы Украины, расследование завершено
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- Костя Андрейковец
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что расследование похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса в Кишиневе завершено. По его словам, к похищению причастны государственные службы Украины.
Об этом он заявил Unimedia.
«Могу вам сказать, что были задействованы государственные учреждения [Украины]. Мы определили и установили людей, которые были причастны к делу Чауса», — сказал генпрокурор.
Он отметил, что Молдова направила Украине несколько официальных запросов по этому поводу и ждет ответа.
- 3 апреля адвокаты Чауса сообщили о его похищении. По их словам, его похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдовско-украинскую границу. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- 17 мая Чаус впервые записал видео после похищения. Он заверил, что скоро вернется в Украину. Его адвокат считает, что экс-судья записал видео под давлением. Во втором видео он пригрозил похитителям компроматом.
- В июне Чаус обвинил директора НАБУ Сытника в преследовании. Бюро назвало это ложью.