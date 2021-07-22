Mercedes полностью перейдет на производство электромобилей до 2030 года

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Mercedes до 2030 года полностью откажется от выпуска автомобилей на двигателях внутреннего сгорания и перейдет на производство электрокаров. Об этом говорится в пресс-релизе компании Daimler, которая владеет брендом Mercedes.

Все новые модели будут работать на электричестве уже с 2025 года, но в течение пяти лет после этого (до 2030 года) на заводах компании продолжат выпускать старые модели с двигателями внутреннего сгорания.

«Мы действительно хотим пойти на это и к концу десятилетия стать в основном электрическими, если не полностью», — заявил гендиректор Daimler Ола Келлениус и добавил, что расходы на традиционные технологии двигателей внутреннего сгорания будут близки к нулю в 2025 году.

Компания также планирует создать глобальную сеть зарядных станций и построить 8 новых заводов по всему миру, на которых будут производиться аккумуляторы для электромобилей. На реализацию своих планов в Mercedes выделили €40 миллиардов.